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Şehit polise hüzünlü veda

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#Eyüpsultan#Emirhan Aramış#Hasan Eker
Şehit polise hüzünlü veda
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

İSTANBUL Eyüpsultan’da önceki gün 21.45 sıralarında, motosikletli polis memurları Emirhan Aramış (22) ile Hasan Eker, aynı istikamette seyir halinde olan otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan  polis memurlarından Eker hafif yaralanırken, Aramış ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Görevi sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Aramış için dün sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, şehit polisin babası Mustafa Aramış, abisi Ümit Aramış ile ailesi ve şehidin meslektaşları katıldı. Törende konuşma yapan Selami Yıldız, “Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. Şehidin babası Mustafa Aramış, gözyaşlarına boğuldu. Okunan duanın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Balıkesir’e gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük” dedi.

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Şehit polise hüzünlü veda

Şehit polisin “Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say” paylaşımını gören vatandaşlar Aramış’ın o paylaşımının altında şehit polis için dua etti.

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#Eyüpsultan#Emirhan Aramış#Hasan Eker

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