Şehit polise hüzünlü tören

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Kazada kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralanan Büke, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Bekâr olan polis memuru için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, şehit polisin babası Erdal Büke ve annesi Nuran Büke ile yakınları katıldı. Anne Nuran Büke gözyaşlarına hâkim olamadı. Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Görev aşkı ile dolu iken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Şehit polis Emrah Büke’nin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere gönderildiği Konya’nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.