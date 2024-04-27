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Şehit polise hüzünlü tören

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#Ümraniye#Emrah Büke#Şehit
Şehit polise hüzünlü tören
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

Ümraniye’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli olan ve 3 ay önce göreve başlayan polis memuru Emrah Büke, önceki akşam saatlerinde kullandığı motosikletin virajı alamaması sonucu devrilerek sürüklendi.

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Kazada kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralanan Büke, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Bekâr olan polis memuru için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, şehit polisin babası Erdal Büke ve annesi Nuran Büke ile yakınları katıldı. Anne Nuran Büke gözyaşlarına hâkim olamadı. Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Görev aşkı ile dolu iken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Şehit polis Emrah Büke’nin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere gönderildiği Konya’nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

 

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#Ümraniye#Emrah Büke#Şehit

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