Şehit polise hazin veda

Başakşehir Kuzey Marmara yolunda, göreve giden polisleri taşıyan polis servisi, arkadan hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 27’si polis memuru 30 kişi yaralandı. Ağır yaralı polis memuru Mustafa Aydın’ın (29) ardından, hastanede 6 gün yaşam mücadelesi veren İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın da şehit oldu. Şehit polis için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1’nci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay, Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

SELAMİ YILDIZ: DEVLETİMİZ YANINIZDA OLACAKTIR

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Kahraman bir evladımızı daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehidimizin kıymetli ailesi, sizler, bu milletin en şerefli emanetlerinden birine sahipsiniz. Acınız, acımızdır. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanınızda olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ’ın Akçatepe köyüne gönderildi.