Şehit polise acı veda

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törene eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mesai arkadaşları ve şehidin ailesi katıldı.

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​Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, meslektaşlarının görev sırasında geçirdiği elim kaza sonucu aramızdan ayrıldığını ancak geride şerefli bir hatıra bıraktığını belirterek şehitliğin vatan sevgisinin en yüce makamı olduğunu vurguladı.

Şehit polis memuru Kaygusuz’un cenazesi, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

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