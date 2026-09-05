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Şehit polise acı veda

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Şehit#Polis
Şehit polise acı veda
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 07:00

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz 2026’da zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve 2 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan 37 yaşındaki polis memuru Melih Kaygusuz, İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törene eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mesai arkadaşları ve şehidin ailesi katıldı.

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​Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, meslektaşlarının görev sırasında geçirdiği elim kaza sonucu aramızdan ayrıldığını ancak geride şerefli bir hatıra bıraktığını belirterek şehitliğin vatan sevgisinin en yüce makamı olduğunu vurguladı.

Şehit polis memuru Kaygusuz’un cenazesi, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Şehit#Polis

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