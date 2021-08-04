Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Okçu için ilk olarak Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, konuşma yaptı. Daha sonra şehidin naaşı polislerin omzunda polis aracına taşınıp konvoy eşliğinde Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, şehidin eşi Derya ile 6 yaşındaki kızı Dilruba, 3 yaşındaki kızı Esila, babası Mehmet ile annesi Fatma Okçu ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Okçu'nun cenazesi, polis aracına taşındı. Şehidin 6 yaşındaki kızı Dilruba Okçu, babasını asker selamıyla uğurlarken, şehidin yakınları ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Okçu'nun cenazesi, Işıkkent Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, Şehit Okçu'nun Ödemiş ilçesindeki babaevine Türk bayrakları asılırken, Ödemiş Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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