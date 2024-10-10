Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın hatırasını lekeleyene 7 yıl istendi

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İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz, 23 Eylül 2024’te, görevi esnasında şüpheli Yunus Emre Geçti tarafından vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından, Şeyda Yılmaz’ın fotoğrafının bulunduğu paylaşımın üzerine iki ayrı uygulama üzerinden ayrı ayrı olarak, hakaret içeren sözler yazan, Yunus Emre Geçti’yi ve suçu övdüğü tespit edilen Uğur Bostan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Şüpheli Uğur Bostan ifadesinde, WhatsApp uygulamasında ve Instagram hesabında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın fotoğrafını paylaştığını, soruşturma konusu sözleri yazdığını ancak, söz konusu paylaşımı şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ a yönelik yazmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. İddianamede, şüpheli Uğur Bostan hakkında, ‘suç ve suçluyu övme’ ve ‘kişinin hatırasına zincirleme hakaret’ suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.