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Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın hatırasını lekeleyene 7 yıl istendi

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#Şeyda Yılmaz#Uğur Bostan#İddianame
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın hatırasını lekeleyene 7 yıl istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’yi sosyal medyada öven paylaşımları nedeniyle Uğur Bostan hakkında soruşturma başlatmıştı. İddianamede, şüpheli Bostan hakkında, ‘suç ve suçluyu övme’ ve ‘kişinin hatırasına zincirleme hakaret’ suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz, 23 Eylül 2024’te, görevi esnasında şüpheli Yunus Emre Geçti tarafından vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından, Şeyda Yılmaz’ın fotoğrafının bulunduğu paylaşımın üzerine iki ayrı uygulama üzerinden ayrı ayrı olarak, hakaret içeren sözler yazan, Yunus Emre Geçti’yi ve suçu övdüğü tespit edilen Uğur Bostan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Şüpheli Uğur Bostan ifadesinde, WhatsApp uygulamasında ve Instagram hesabında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın fotoğrafını paylaştığını, soruşturma konusu sözleri yazdığını ancak, söz konusu paylaşımı şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ a yönelik yazmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. İddianamede, şüpheli Uğur Bostan hakkında, ‘suç ve suçluyu övme’ ve ‘kişinin hatırasına zincirleme hakaret’ suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.

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#Şeyda Yılmaz#Uğur Bostan#İddianame

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