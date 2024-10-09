Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında hakaret içerikli paylaşım için jet iddianame

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Ümraniye'de 23 Eylül'de motosiklet hırsızlığından yakalanan Yunus Emre Geçti karakoldan firar etmiş, ekipler Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direnip çıkan arbede sırasında bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açmıştı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hayatını kaybetmişti. 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı.

Olayın ardından Uğur Bostan'ın, Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edildi.

'ŞEHİT POLİS MEMURUNA HAKARET PAYLAŞIMLARI'

Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz'ın şikayetiyle şüpheli Uğur Bostan hakkında, soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada şüphelinin çeşitli sosyal medya platformlarında şehit polis memurunun hatırasına yönelik fotoğrafların altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' ve 'Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür' şeklinde sözler sarfettiği tespit edildi.

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'POLİSLERİ SEVMİYORUM'

Uğur Bostan'ın çalışma arkadaşı Yeter Çelebi, "İşyerinde bulunduğum sırada garson olarak çalışan Uğur Bostan'ın, WhatsApp durumunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' yazarak paylaşım yaptığını gördüm, gördükten sonra ekran görüntüsü aldım, Bostan zaman zaman polisleri sevmediğini söylüyordu" dedi.

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'POLİSLERİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

Çalışma arkadaşı Efe Anday ise, "İşyerinde bulunduğum sırada Uğur Bostan garson olarak çalışıyordu. Whatsapp durumunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' yazarak paylaşım yaptığını gördüm. Bostana, neden böyle bir paylaşım yaptığını sorduğumda, 'polisi sevmediğini, sevmek zorunda olmadığını' söyledi" şeklinde konuştu.

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'PAYLAŞIMLARI YAPMADIM'

Şüpheli Uğur Bostan ise ifadesinde, WhatsApp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' şeklinde not yazdığı yönündeki suçlamayı, Instagram hesabında da aynı şekilde 'Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür' yazılı paylaşımları yapmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

'7 YIL 7 AYA KADAR HAPİS'

Savcılık, şüpheli Uğur Bostan'ın polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında yaptığı paylaşımlar üzerine, Şüpheli hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapsini talep etti.