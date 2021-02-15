Şehit polis Sedat Yabalak, ebedi aleme uğurlandı

Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından kente getirilen şehit Yabalak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Tekeli Camisi’nin avlusuna taşındı.

Camideki cenaze törenine şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.

Bakan Soylu da başsağlığı dilediği anne Ünzile Yabalak'a sarılarak teskin etti. Şehit kızıyla da selamlaşan Soylu, küçük kızla bir süre sohbet etti.

Törende, polis memurunun özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, aile bireyleri, Soylu ve meslektaşları tarafından omuza alınarak cenaze aracına taşındı.

Araçla Tekeli Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen şehit polis memurunun cenazesi burada defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru, 2015'te Erzurum'daki ailesiyle Şanlıurfa'ya giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolu kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmıştı.