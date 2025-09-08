×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit polis müdürünün annesi rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Muhsin Aydemir#Anne
Şehit polis müdürünün annesi rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 12:36

İzmir'de karakola yönelik silahlı saldırıda şehit olan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehadet haberi baba ocağı Bursa'da yasa sebep oldu. İnegöl ilçesinde oturan babası İlhan Aydemir taziyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Nebahat Aydemir hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Sabah saatlerinde Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.

Şehit polis müdürünün annesi rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldı

Muhsin Aydemir'in baba evinde Kuranı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN ANNESİ FENALAŞTI

Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir, rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Şehit polis müdürünün annesi rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldı

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Gözden KaçmasınSON DAKİKA: İzmirde polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1i ağır 2 polis yaralıSON DAKİKA: İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Muhsin Aydemir#Anne

BAKMADAN GEÇME!