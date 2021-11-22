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Şehit polis memuru Yusuf Ceylan'a son veda! Bir babanın en zor görevi

#Trabzon#Yusuf Ceylan#Şehit
Şehit polis memuru Yusuf Ceylana son veda Bir babanın en zor görevi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

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Şehidin naaşı, Alaçam ilçesindeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'ne götürüldü.

Şehit Ceylan'ın cenaze namazını babası emekli imam İlyas Ceylan kıldırdı. Baba İlyas Ceylan, namazın ardından şehit oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçü Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehit polis memuru Yusuf Ceylana son veda Bir babanın en zor görevi

Cenaze namazına katılan şehidin kızı Eslem Ceylan, babasının şapkasını taktı, diğer kızı Elif Sena Ceylan ise babasının üniformasını giydi.
Şehit polis memuru Yusuf Ceylana son veda Bir babanın en zor görevi
Şehidin eşi Havva ile küçük kızları Melih Nare Ceylan gözyaşı döktü.

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Cenazeye, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı ile vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Yusuf Ceylana son veda Bir babanın en zor görevi

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki E.T'nin, kaçarken aracıyla çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde şehit olmuş, kaçan sürücü gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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