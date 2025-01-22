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Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

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#Şeyda Yılmaz#Sivas#Polis
Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 17:25

İstanbul'da, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin (19) tabancayla vurarak şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) adı, memleketinde polislik sınavına girdiği Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki spor salonuna verildi.

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İstanbul Ümraniye’de 23 Eylül 2024'te hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, memleketi Sivas'ta yaşatılıyor. Şehit Yılmaz'ın ismi, kentte bulunan ve polislik mesleğine ilk adımını atmak için parkur sınavına girdiği Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi içerisindeki spor salonuna verildi.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Salonun isim değişikliği sonrası açılışı törenle yapıldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mahmut Güven, şehit Şeyda Yılmaz'ın annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı, eşi polis memuru Semih Yılmaz ile merkezde eğitim gören polis adayları katıldı

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Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

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'IŞIKLARI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEZ'

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, "Şehidimiz Şeyda Yılmaz adını kahramanlık destanlarına altın harflerle yazdıran Türk kadınının cesaretini ve fedakarlığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bir kızımızdır. Şehidimiz Şeyda Yılmaz, vatanını ve bayrağını canından aziz bilerek görevini yerine getirirken, şehitlik makamına erişmiştir. Şehitlerimiz bu milletin ebedi yıldızlarıdır. Işıkları hiçbir zaman sönmez. Yolumuzu aydınlatmaya her zaman devam eder" dedi.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Vali Yılmaz Şimşek ise "Şehitlerimiz milletimizin onuru, geleceği ve bağımsızlığı için canlarını hiçe sayarak bizlere bu güzel vatanı emanet etmişlerdir. Bugün burada görevini yerine getirirken şehit olan Şeyda Yılmaz'ın adını ölümsüzleştirmek için bir adım atıyoruz. Şehit Şeyda Yılmaz'ın genç yaşta gösterdiği vatan sevgisi, tüm meslektaşlarına örnek olmuştur" diye konuştu.

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Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Şehit Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz da "Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada kardeşlerimiz de devlete, vatana, millete hayırlı bir şekilde görevlerini yaparlar. Ayaklarına taş değmesin. Rabb'im ülkemizi, devletimizi ve teşkilatımızı korusun" ifadelerini kullandı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Konuşmaların ardından Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Spor Salonu'nun açılışı yapıldı. Programa katılan şehit Yılmaz'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. 

Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Şehit polis memuru Şeyda Yılmazın ismi mesleğe ilk adım attığı yere verildi... Eşi gözyaşlarına hakim olamadı

 

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#Şeyda Yılmaz#Sivas#Polis

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