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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan veda: Sosyal medyadaki notu herkesi duygulandırdı

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#Şeyda Yılmaz#Polis#Semih Yılmaz
Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmazın eşinden yürek yakan veda: Sosyal medyadaki notu herkesi duygulandırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 13:53

İstanbul'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim" dedi.

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Ümraniye'de, 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra polis merkezinden firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmazın eşinden yürek yakan veda: Sosyal medyadaki notu herkesi duygulandırdı

Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayıp, şehit oldu.

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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmazın eşinden yürek yakan veda: Sosyal medyadaki notu herkesi duygulandırdı

ŞEYDA'YI ŞEHİT EDEN CANİ TUTUKLANDI

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu, Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmazın eşinden yürek yakan veda: Sosyal medyadaki notu herkesi duygulandırdı

Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerine yer verdi. (DHA)

 

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#Şeyda Yılmaz#Polis#Semih Yılmaz

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