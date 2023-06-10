Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, mezarı başında anıldı

Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 14:57
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Mardin'in Midyat ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, memleketi Edirne'de, kabri başında anıldı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016 yılında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memuru Nefize Çetin Özsoy, ölümünün 7'nci yılında, memleketi Edirne'de kabri başında anıldı. Yenişehir Mezarlığı Şehitliği'ndeki anmaya Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, şehidin annesi Hafize Çetin ve babası Süleyman Çetin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, emniyet ve askeri personel ile bölge halkı katıldı. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı.'CANINI ORTAYA KOYAN KAHRAMANLAR'
Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "şehit Nefize Çetin Özsoy
kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin. Bu sadece düne ait bir mücadele değil. Terörle mücadelede, güvenliğin sağlanması, sınırların korunmasında bu mücadele her gün devam ediyor. Bizler de bazen gündelik hayatımızda fark etmiyoruz ama canını ortaya koyan binlerce kahramanımız 7 gün 24 saat esasına göre mücadelelerine devam ediyorlar. Biz serhat şehri Edirne
'deyiz. Şu dakika itibarıyla dahi hudut hatlarının korunması, ülkemizin çıkarları ve menfaatlerinin korunması için gece gündüz demeden emek sarf eden Mehmetçiklerimiz var. Bu şehrin emniyetini, güvenliğini, asayişini sağlamak üzere gece gündüz koşturan polis ve jandarma arkadaşlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Bizlerin üzerine düşen, aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğilmek" diye konuştu.
Şehidin babası Süleyman Çetin de "Konuşacak kelime bulamıyorum. İyi ki varsınız, bizleri unutmuyorsunuz, bu bizleri teselli ediyor" dedi.