Şehit polis memuru Mustafa Karapınar memleketine uğurlandı

Mersin’de özel harekat polisi Mustafa Karapınar, dün atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermek istedi. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Karapınar yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karapınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Mustafa Karapınar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi’nde uğurlama töreni yapıldı. Törene, şehidin annesi Fatma Karapınar, kardeşi Aleyna Karapınar, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kent protokolü, meslektaşları ve yakınları katıldı.

ACILI ANNE OĞLUNUN TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Törende oğlunun tabutuna sarılan Fatma Karapınar, "Sanma ki ben sensiz yaşıyorum, ben sensiz yaşamıyorum, beni de gömüyorlar bugün. Sanma, ben hayattayım, ben de senle gömüldüm. Annen yaşıyor sanma. Bana hakkını helal et oğlum. Hakkım helali hoş olsun" diyerek ağladı.

POLİS BABASI DA ŞEHİT OLMUŞ

Törenin ardından Şehit Karapınar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehit Karapınar’ın tabutunu silah arkadaşları omuzladı.

Öte yandan Karapınar’ın babası Ali Karapınar’ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018’de Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.