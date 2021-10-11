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Şehit polis Fatih Doğan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

#Adıyaman#Şehit#Cenaze

Suriye'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Fatih Doğan (30), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende şehidin 3 aylık hamile eşi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'in Mare ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Fatih Doğan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi. Doğan'ın naaşı, ilk önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada kardeşleri Mehmet ve Emine Doğan ile akrabaları şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit polis Fatih Doğan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bakanlık acı haberi duyurdu 2 polis şehit oldu

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Helallik alınmasının ardından Doğan'ın cenazesi, Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile şehidin eşi Emine, annesi Emine, aynı zamanda MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı olan babası Mehmet Doğan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis Fatih Doğan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döken şehidin 3 aylık hamile eşi Emine Doğan ile diğer yakınlarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı. Doğan'ın naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından omuzlarda taşınarak götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi.

Şehit polis Fatih Doğan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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#Adıyaman#Şehit#Cenaze