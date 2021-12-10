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Şehit polis abisi gibi Nilüfer Ertürk de trafik kazasında yaşamını yitirdi

#Sakarya#Fatih Esin Ertürk#Nilüfer Ertürk
Şehit polis abisi gibi Nilüfer Ertürk de trafik kazasında yaşamını yitirdi

Sakarya'da 2004 yılında trafik kazasında şehit olan polis memuru Fatih Esin Ertürk’ün kız kardeşi Nilüfer Ertürk (37) ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı. Lastiği patlayan araçtan inen Nilüfer Ertürk, TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Emlakçılık yapan Nilüfer Ertürk, dün D-100 Karayolu Sakarya-Kocaeli yolunda otomobilinin patlayan lastiğine bakmak için araçtan indi. Arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nilüfer Ertürk’ün, Geyve ilçesinde polis memuru olan ağabeyi Fatih Esin Ertürk'ün (28) de 30 Kasım 2004'te göreve giderken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi. 3 çocuk annesi Nilüfer Ertürk’ün cenazesi Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi’nde bulunan Yunuspaşa Camii’ne getirildi. Ertürk, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taraklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit polis abisi gibi Nilüfer Ertürk de trafik kazasında yaşamını yitirdi

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#Sakarya#Fatih Esin Ertürk#Nilüfer Ertürk

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