Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi için Şakirpaşa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi katıldı.
Şehit Nişan'ın tabutu uçaktan indirilirken eşi Neslihan Sevgi Nişan gözyaşlarına boğuldu. Diğer aile üyeleri de ayakta durmakta güçlük geçti. Törenin ardından şehidin cenazesi, polis korteji eşliğinde memleketi Mersin'e gönderildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namaz sonrası Akbelen Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.