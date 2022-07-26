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Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi Adana'ya getirildi

#Adana#Remzi Nişan#Şehit
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişanın cenazesi Adanaya getirildi

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Hakkari'den Adana'ya getirildi.

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Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi için Şakirpaşa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişanın cenazesi Adanaya getirildi

Şehit Nişan'ın tabutu uçaktan indirilirken eşi Neslihan Sevgi Nişan gözyaşlarına boğuldu. Diğer aile üyeleri de ayakta durmakta güçlük geçti. Törenin ardından şehidin cenazesi, polis korteji eşliğinde memleketi Mersin'e gönderildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişanın cenazesi Adanaya getirildi

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namaz sonrası Akbelen Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

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#Adana#Remzi Nişan#Şehit

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