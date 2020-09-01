Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, toprağa verildi

Şemdinli'ye bağlı Aktütün Bölgesi'ndeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç üs bölgesinden intikal faaliyetinde bulunduktan sonra dönen askeri aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit olan evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in cenazesi, Hakkari'de yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Kastamonu'ya getirildi. Şehit Erbil için, burada tören düzenlendi. Törende şehidin babası Kaya, annesi Sebahat ve 4 yıl önce evlendiği eşi Kübra, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Kaya Erbil, oğlunun fotoğrafını öptü. Törenin ardından şehit Erbil'in cenazesi, Nasrullah Camiine götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, CHP Milletvekili Hasan Baltacı, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Erbil, Gümüşlüce mezarlığında toprağa verildi.



Bu arada şehit Erbil'in 2.5 yaşında Çınar adında oğlunun olduğu öğrenildi.