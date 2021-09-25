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Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser son yolculuğuna uğurlandı

#Aksaray#Şehit#Son Yolculuk
Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki üs bölgesinde, mevzilerin gözetleme ile ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Öte yandan şehit Eser'in, 1 hafta önce operasyona giderken sosyal medya hesabından paylaştığı video yürek burktu.   

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- 'Pençe-Yıldırım' operasyonu kapsamında, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari’nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi’nde kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesindeki babası Hacı Nuh Eser ile annesi Havva Eser'e verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları da taziyeye geldi. Şehit Faruk Eser'in Türk bayrağına sarılı tabutu, önce askeri uçakla Nevşehir Havaalanı'na ardından da Bağlıkaya beldesi meydanına getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için düzenlenen törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, askeri erkan, Eser ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Eser’in cenazesi, burada yapılan törenin ardından Bağlıkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

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Öte yandan şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in, 1 hafta önce operasyona giderken sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Her şey olacağına varır. Allah’ın dediği olur” demesi yürek burktu.   

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser son yolculuğuna uğurlandı

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#Aksaray#Şehit#Son Yolculuk