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Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, son yolculuğuna uğurlandı

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#Malatya#Şehit#Pençe Kilit
Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 14:23

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş (28), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehidin babası Niyazi, annesi Suna Erkuş ile kardeşlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit Serkan Erkuş'un kız kardeşi Serpil Erkuş, "Kardeşim şehit oldu, ne mutlu bize, herkese nasip olmaz" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, son yolculuğuna uğurlandı

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İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada törene katılan vatandaşlar; ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyerek slogan attı.

2020 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı belirtilen Serkan Erkuş'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

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#Malatya#Şehit#Pençe Kilit

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