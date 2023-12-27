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Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı

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#Kemal Aslan#Şehit#Asker
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 10:23

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan, oğlu ile son görüşmesini anlattı. Mehmet Aslan, ''Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. 'Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. İzne gelmek istiyordu, temelli geldi'' ifadelerini kullandı.

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Önceki gün, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan pazar günü Elazığ’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Fethi Caminde taziyeleri kabul eden, baba Aslan, oğlu ile arasında geçen son konuşmayı anlattı.

'BENİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI'

Şehit oğlu ile son konuşmasını anlatan Mehmet Aslan, ''Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. Saat 14.00 civarında konuştuk. Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, ‘Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu. 'Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi.

Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı

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Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum.

Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı

Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim. Hain babası olsaydım kimse buraya gelmezdi. Şu an her taraftan arıyorlar. Trabzon’dan müftümüz arıyor, Çanakkale’den arıyorlar, Türkiye’nin her bir tarafından arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum ”dedi.

Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı

ŞEHİT OLMADAN ÖNCEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı. Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği duyuldu.

Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın babası oğlu ile son görüşmesini anlattı

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#Kemal Aslan#Şehit#Asker

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