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Şehit Piyade Er Seltan, son yolculuğuna uğurlandı

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#Hatay#Dörtyol#Şehit
Şehit Piyade Er Seltan, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 17:45

Konya'da askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptığı kazada şehit olan Piyade Er Halil Seltan (21), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza, dün Konya-Adana kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki askeri araç yoldaki yoğun sis nedeniyle önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile er Halil Seltan şehit oldu. Aracın sürücüsü er Mustafa Çiftçi ve er Muhammet Can Öklü ise yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla kaldırıldıkları Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehitlerin naaşları ise incelemelerin ardından morga götürüldü.

Şehit Piyade Er Seltan, son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Er Halil Seltan, sabah saatlerinde Konya'da yapılan askeri törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi.

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Bekar olduğu ve 3 ay sonra tezkere alacağı öğrenilen şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından ilçedeki Velioğlu Mezarlığı'na getirildi.

Şehit Piyade Er Seltan, son yolculuğuna uğurlandı

6 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Seltan için askeri tören düzenlendi. Törende şehidin yakınları, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Seltan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

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#Hatay#Dörtyol#Şehit

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