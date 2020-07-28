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Hasan AKYILDIZ - DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Şehit Piyade Er Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Piyade Er Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Kerim Arslan (21), memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Er Kerim Arslan'ın cenazesi Sulakyurt ilçesindeki Şeyh Camii’ne getirildi. Buradaki törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti’li Ramazan Can, CHP’li Ahmet Ünal ve MHP’li Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze öncesi anne Güler Arslan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Anne Arslan'ın, "Beni bırakıp nelere gittin" sözleri yürekleri dağladı. Baba Osman Arslan ise oğlunun resmini öperek, gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Piyade Er Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

Öğle namazı sorası İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Arslan, ilçeye bağlı Çevrimli köyünde toprağa verildi.

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