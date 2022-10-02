Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) naaşı defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine getirildi. Şehit Ataş için, Merkez Camii’nde tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

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İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

MÜFTÜ VASİYETİ HATIRLATTI

İl Müftüsü Selami Aydın, Şehit Ataş’ın sosyal medyada yayınlanan vasiyetini hatırlayarak, “Şehidimizin bir vasiyeti var. Onu arkadaşlarına söylemiş. Bayramda 'babamın annemin elini öpün' demiş. Şehidimizin emaneti babası ve annesi, milletimizin emanetidir. Yusuf şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ellerinden öpüyoruz, onların sayesinde ayaktayız” dedi.

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Kılınan namazın ve yapılan duanın ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.

Törenin ardından şehidin naaşı aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.