Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'a acı veda

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Askeri uçakla Konya'dan Trabzon Havalimanına gönderilen şehidin naaşı, buradan da cenaze aracıyla Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit pilotun Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından Bilal-i Habeşi Camisi'ne götürüldü.

Baba Mehmet Gençcelep, burada oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, "Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin, sen ne yaptın yavrum." diyerek gözyaşı döktü. Baba Gençcelep'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, şehidin pilot arkadaşları ve askeri erkan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, dün öğle saatlerinde eğitim uçuşu yaptığı Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının Konya semalarında kaza kırıma uğraması sonucu düşmesi nedeniyle şehit olmuştu.

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