×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Gökhan Korkmaz#Pilot
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 12:23

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz (41), Büyükçekmece Kuba Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın (41), cenazesi, Büyükçekmece’deki ailesinin evinden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Kuba Camii’ne getirildi. Şehidin ailesi ve yakınları, cenaze aracındaki tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Camii’de düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazının ardından Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

'CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM'

Haberin Devamı

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son Pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği öğrenildi.
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

'PİLOT OLMAK HAYALİYDİ'

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. Oda pırlanta. Oda pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk dedi.
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

İLGİLİ HABERTürkiye’nin kalbindelerTürkiye’nin kalbindelerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Gökhan Korkmaz#Pilot

BAKMADAN GEÇME!