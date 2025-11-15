Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın (41), cenazesi, Büyükçekmece’deki ailesinin evinden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Kuba Camii’ne getirildi. Şehidin ailesi ve yakınları, cenaze aracındaki tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Camii’de düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan , Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazının ardından Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son Pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği.

Ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği öğrenildi.

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu.

En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. Oda pırlanta. Oda pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk dedi.