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Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesi Eskişehir'e getirildi

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#Gökhan Özen#Kayseri#Pilot
Şehit Pilot Albay Gökhan Özenin cenazesi Eskişehire getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:48

Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in (48) cenazesi, memleketi Eskişehir'e getirildi.

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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ile Albay Uğur Yıldız şehit oldu.

Şehit Pilot Albay Gökhan Özenin cenazesi Eskişehire getirildi

Özen'in naaşı, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na getirildi. Cenazeyi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra askeri erkan ile Özen ailesi karşıladı. Uçaktan indirilerek tören mangasının omuzlarında araca taşınan Özen'in cenazesi Yunus Emre Devlet Hastanesi İyi Eylül hizmet binasındaki morga konuldu.

Şehit Pilot Albay Gökhan Özenin cenazesi Eskişehire getirildi

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Evli ve 9 yaşında kızı olan Özen'in cenazesi, ikindi vakti Reşadiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

Şehit Pilot Albay Gökhan Özenin cenazesi Eskişehire getirildi

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#Gökhan Özen#Kayseri#Pilot

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