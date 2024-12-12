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Şehit paşaya hüzünlü veda

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Şehit#Paşa
Şehit paşaya hüzünlü veda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde önceki gün meydana gelen askeri helikopter kazasında 5 askerle birlikte şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’nin cenazesi, önceki gün askeri uçakla memleketi Kayseri’ye getirilmişti. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan dün öğle namazı öncesi alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabuttaki naaşı cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camisi’ne götürüldü.

OĞULLARI AĞLATTI

Cenaze namazına şehidin yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Düriye, eşi Filiz, oğulları Keremcan ve Kaan Baydilli tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baydilli’nin cenazesi, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Kartal Şehitliği’nde defnedildi.

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#Isparta#Şehit#Paşa

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