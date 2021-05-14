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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a acı veda

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Ağrı'da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay(33) memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şükran Kabalay ise sık sık eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yaktı. Baba İsmail Kabalay da, "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye ağladı.

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  • Denizli’de şehide acı veda… Gözyaşları sel oldu
  • Denizli’de şehide acı veda… Gözyaşları sel oldu
  • Denizli’de şehide acı veda… Gözyaşları sel oldu
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Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Çarşı Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası İsmail Kabalay, annesi Aysel Kabalay, eşi Şükran Kabalay, ablası Fatma Bölükbaşı ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve ailenin yakınları katıldı.

Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalaya acı veda

Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin. Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Nasıl dayanayım yavrum. Arkandan beni de götür annem. Koca dağlar yıkıldı da altında kaldım oğlum. Ben gitseydim keşke. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.
Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalaya acı veda

Şükran Kabalay ise sık sık eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yaktı. İsmail Kabalay da, "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye ağladı.
Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalaya acı veda

Şehit Veli Kabalay'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası tören mangasındaki silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. 3 yıllık evli, 10 aylık 'Asel' isminde bir kız babası olan şehit polis memuru Veli Kabalay, Ulukent Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalaya acı veda

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