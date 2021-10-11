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Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin, Elazığ'da son yolculuğa uğurlandı

#Elazığ#Şehit#Özel Harekat Polisi
Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin, Elazığda son yolculuğa uğurlandı

Suriye'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin (34), memleketi Elazığ'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenazede şehidin ailesine Türk bayrağı verdi.

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'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesi Azez'in Mare ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Elazığ'a getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesine görevlendirilen, 2 çocuk babası şehit Şahin için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin, Elazığda son yolculuğa uğurlandı

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit özel harekat polisi Cihat Şahin, Elazığda son yolculuğa uğurlandı

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İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan duanın ardından kılınan namaz sonrası şehit polis Cihat Şahin, Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Soylu, şehidin ailesine Türk bayrağı verdi.

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#Elazığ#Şehit#Özel Harekat Polisi