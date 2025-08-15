×
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Üniversitesi paylaştı: Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

Güncelleme Tarihi:

Milli Savunma Üniversitesi paylaştı: Şehit Ömer Halisdemirin kızı teğmen oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 17:46

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) teğmen olarak mezun oldu. Halisdemir'e diplomasını, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

Özel Kuvvetler Komutanlığında 15 Temmuz 2016’da, darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren kendisi de darbeci askerler tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen oldu.

Halisdemir, teğmenlik diplomasını MSÜ İzmir Maltepe Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreniyle aldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Halisdemir'e diplomasını MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" denildi.

