Şehit Ömer Halisdemir’e iftiraya ihraç istemi

Sarıtaşlı, sosyal medyadan, “Semih Terzi’nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?” paylaşımını yapmış, tepki üzerine mesajını silerek, sosyal medya hesabını kapatmıştı. Tartışma yaratan paylaşımın ardından İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı. Sağol, Sarıtaşlı’nın partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

‘GEREĞİ YAPILMIŞTIR’

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini ‘kesin ihraç talebi ile’ disipline sevk etti. Gereği yapılmış” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreterliği de “Sarıtaşlı’nın Twitter hesabında 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yapmış olduğu son derece talihsiz, İYİ Parti camiası olarak asla kabul edemeyeceğimiz paylaşımı nedeniyle ilgili olarak 23.07.2021 tarih 37 sayılı yönetim kurulu kararı ile Merkez Disiplin Kurulu’na sevki tarafımızca gerçekleştirilmiştir” diye açıklama yaptı.

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