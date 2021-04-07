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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Şehit olan pilot için Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başsağlığı mesajı

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Şehit olan pilot için Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. 

Şehit olan pilot için Kılıçdaroğlu ve Akşenerden başsağlığı mesajı


İYİ Parti lideri Akşener de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve Yüzbaşımız Burak Genççelebi'nin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. 

Şehit olan pilot için Kılıçdaroğlu ve Akşenerden başsağlığı mesajı

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