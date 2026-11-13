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Şehit olan askerlerimizin naaşı Ankara'ya uğurlandı

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#Şehit#Malatya#Ankara
Şehit olan askerlerimizin naaşı Ankaraya uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 09:48

Dün Malatya'dan gelen acı haberle yüreklere ateş düştü. Kaza kırıma uğrayan helikopterde 4 askerimiz şehit oldu. 4 askerin naaşı Ankara'ya uğurlandı.

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 Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan askerlerin cenazesi, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şehitler Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, sabah Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

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#Şehit#Malatya#Ankara

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