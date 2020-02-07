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Tezcan SOLMAZ- Murat KÜÇÜK/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar

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Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık (28), memleketi Düzce’nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi. Şehidin anne ve babası, oğullarını son yolculuğuna ellerindeki Türk Bayrağı ile uğurladı.

Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık’ın cenazesi, tören için ilçe stadına getirildi. Törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Jandarma Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, şehidin babası Arslan Işık, annesi Raziye Işık, eşi İrem Işık, şehidin kardeşleri ve diğer yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar
Şehit Işık için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende şehidin babası ve annesi, ellerindeki Türk bayrağını bir an olsun bırakmadı.

Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar
Namazın ardından Uzman Çavuş Özgür Işık, Yılgın Köyü'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

İrem Işık'ın, Özgür Işık ile 3 ay önce evlendiği, çiftin Nisan ayında ise düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar

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