Şehit oğula acı veda

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Cenaze törenine şehidin acı haberiyle kalp krizi geçiren annesi Bahriye Kaygusuz, sedyeyle getirildi. Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine anjiyo olduğu Yozgat Şehir Hastanesi’nden 5 saatlik alınan izinle getirilen Bahriye Kaygusuz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. (Fahrettin TOKER / DHA)
ASTSUBAY KALBİNE YENİLDİ
Bursa’nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak’a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz’ın cenazesi, memleketi Karabük’e gönderilecek. (DHA)