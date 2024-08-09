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Şehit oğula acı veda

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#Irak#Pençe-Kilit Operasyonu#Habip Murat Alp
Şehit oğula acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25), Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

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Cenaze törenine şehidin acı haberiyle kalp krizi geçiren annesi Bahriye Kaygusuz, sedyeyle getirildi. Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine anjiyo olduğu Yozgat Şehir Hastanesi’nden 5 saatlik alınan izinle getirilen Bahriye Kaygusuz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.  (Fahrettin TOKER / DHA)

Şehit oğula acı veda

ASTSUBAY KALBİNE YENİLDİ

Bursa’nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak’a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şehit oğula acı veda

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Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz’ın cenazesi, memleketi Karabük’e gönderilecek.   (DHA) 

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#Irak#Pençe-Kilit Operasyonu#Habip Murat Alp

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