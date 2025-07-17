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Şehit öğretmene hüzünlü anma

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#Şehit Öğretmen#PKK#Tunceli
Şehit öğretmene hüzünlü anma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

TUNCELİ’de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz (24), Gümüşhane’deki kabri başında anıldı.

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Görev yeri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye dönerken 16 Haziran 2017’de Tunceli’de PKK’lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017’de toprağa verilen Necmettin öğretmen için dün Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine Yılmaz ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Cengiz Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer katıldı. Duaların ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.              

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#Şehit Öğretmen#PKK#Tunceli

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