Şehit öğretmene hüzünlü anma

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Görev yeri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye dönerken 16 Haziran 2017’de Tunceli’de PKK’lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017’de toprağa verilen Necmettin öğretmen için dün Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine Yılmaz ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Cengiz Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer katıldı. Duaların ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.