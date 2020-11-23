MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı
GeriGündem Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı
Abone Olgoogle-news

BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, dualarla anıldı.

 

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile Şenay Aybüke Yalçın'ın yakınları katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı

'KANI YERDE KALMADI'

Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmen Yalçın'ın kanının yerde kalmadığını söyledi. Kaya, "Aybüke öğretmen, adını aldığı Azerbaycan'da, Karadağ'da bomba ile şehit olmuş Azeri Aybüke'nin kaderiyle aynı kaderi yaşamıştır. Adını aldığı Aybüke Azerbaycan'da şehit olmuş, babası Sadık Yalçın da bu hikâyeyi bir çizgi filmde izleyip etkilenmiş ve kızına aynı ismi vermiştir. Bizim Aybüke'miz de aynı şekilde şehit oldu. Karabağ'da şehit edilen Azeri kızımız, kardeşimiz Aybüke'nin kanını yerde bırakmadık. Karabağ'da Türk'ün bayrağını dalgalandırıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle