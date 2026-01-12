Şehit Öğretmen Aybüke’nin ağlatan bağlaması çocuklara emanet...

Haberin Devamı

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017’de öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla evine dönerken Kozluk Belediye Başkanı’na yönelik düzenlenen PKK saldırısında kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aybüke Öğretmen’in söylediği ‘Mağusa Limanı’ türküsü herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Şehit öğretmenin bağlaması, hayatını anlatan ve 2023’te vizyona giren ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filminin, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen galasında babası Sadık Yalçın tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hediye edildi. O törende Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı. İşte o bağlama, artık Türk Müziği Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

EN DUYGUSAL AN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, önceki gün sürpriz bir ziyaretle Üsküdar’daki Palet Müzik İlkokulu bünyesinde yer alan Türk Müziği Müzesi’ni gezdi. Yüzlerce enstrümanın sergilendiği müzede, bağlamayı görünce duygulu anlar yaşayan Emine Erdoğan’ın gözleri doldu, boğazı düğümlendi.

GENÇ YETENEKLERE İLHAM OLUYOR

- Palet Müzik İlkokulu’nun Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, Hürriyet’e “Türk Müziği Müzesi, sadece enstrümanların sergilendiği bir alan değil, Türk müziğinin ortak hafızasını geleceğe taşıyan bir kültür merkezi. Aybüke’nin bağlaması da burada, çocukların ve gençlerin ilham alacağı bir yerde yaşıyor. Ayrıca 8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a hediye edilmiş enstrümanlar da bizde” dedi.