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Şehit oğlunun isteğini yerine getirdi! Hamide Korkmaz 51 yaşında liseden mezun oldu

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#Hamide Korkmaz#Şehit#Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz
Şehit oğlunun isteğini yerine getirdi Hamide Korkmaz 51 yaşında liseden mezun oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 14:03

Hakkari'de yaşayan 51 yaşındaki Hamide Korkmaz, 4 yıl önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan oğlunun isteğini yerine getirerek liseden mezun oldu.

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Dağgöl Mahallesi'nde ikamet eden Korkmaz, oğlu Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın eğitimini sürdürmesine yönelik isteği üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitmeye karar verdi.

Şehit oğlunun isteğini yerine getirdi Hamide Korkmaz 51 yaşında liseden mezun oldu

ŞEHİT OĞLUNUN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

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Moda Tasarım Teknolojileri alanında eğitim almaya başlayan Korkmaz, oğlu şehit olduktan sonra bir süre eğitim hayatına ara verdi. Evladının isteğini yerine getirmek için tekrar okula devam eden Korkmaz, 4 yıllık eğitimin ardından liseyi tamamladı.

Şehit oğlunun isteğini yerine getirdi Hamide Korkmaz 51 yaşında liseden mezun oldu

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BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADI

Okul önünde düzenlenen mezuniyet programında İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'dan mezuniyet belgesini alan Korkmaz, buruk sevinç yaşadı. Bu süreçte kendisine destek olan öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür eden Korkmaz, oğlunun şehit olması nedeniyle okuldan bir süre uzak kaldığını söyledi.

Yaşadığı acıdan dolayı eve kapandığını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oğlum Irak'ta şehit olmuştu. Bir süre okula ara verdim. Daha sonra onun isteğini yerine getirmek için yeniden okula başladım. O günden beri okuyorum. Hem eğitim görüyordum hem de terzilik yapıyorum. 4 yıl okula gittim ve mezun oldum ama içimde bir burukluk var. Oğlumun isteğini yerine getirdiğim için seviniyorum. Oğlum okumamı çok istiyordu. Onun isteğini yerine getirdim. Okumak çok güzel."

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#Hamide Korkmaz#Şehit#Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz

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