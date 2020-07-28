MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit oğlunu asker selamıyla uğurladı
GeriGündem Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yaprak KOÇER- Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı
Abone Olgoogle-news

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı (25), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Anne Güngör Göksert, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Şehit Ulaştırma Er Mayendağı'nın cenazesi, ilk olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup, yakınlarından helallik alındı. Ardından Mayendağı için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, şehit ağabeyi Ceyhun Mayendağı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenazede Levent Mayendağı, oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Eşinden bir süre önce ayrılan anne Güngör Göksert ise, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Mayendağı'nın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'na götürülerek şehitlikte toprağa verildi.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu belirtildi.

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle