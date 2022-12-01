Şehit nişanlıya veda

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Şehit Yiğit için dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Nursen Yiğit, kardeşi Abdurrahim Yiğit ile şehidin nişanlısı, Türk bayrağına sarılı tabut başında gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan anne Nursen Yiğit'e yakınları destek oldu. Şehit babası Ragıp Yiğit de “Ben şehit babasıyım ağlamam” dedi. Müftü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına koyuldu. Bu sırada şehidin annesi ve nişanlısına, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. Şehit Yiğit, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.