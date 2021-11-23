Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda facia Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybıBulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybı#Yangın
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle arttırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor#Asgari Ücret
Zirve arapsaçı Trabzonspor kazanınca...Zirve arapsaçı! Trabzonspor kazanınca...#Trabzonspor
Son dakika... Bakan Bilgin duyurdu Asgari ücrette önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin duyurdu! Asgari ücrette önemli gelişme#Asgari Ücret
Müslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme TutuklandıMüslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı#Müslüme
Yeni kısıtlamalar gelecek mi Bakan Kocadan net yanıtYeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakan Koca'dan net yanıt#Fahrettin Koca
Çok sayıda kent alarmda Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacakÇok sayıda kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Yatırımcılar dikkat Altında ABD etkisi... Sert düşüş varYatırımcılar dikkat! Altında ABD etkisi... Sert düşüş var#Altın
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte rekorun yeni sahibiDünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte rekorun yeni sahibi#İngiltere
Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül müKılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?#Kılıçdaroğlu
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Bu kez Jennifer Lopez, Hadiseyi taklit ettiBu kez Jennifer Lopez, Hadise'yi taklit etti#Hadise
PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilirPKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?#Engin Altay
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

#Necmettin Yılmaz#Öğretmen#Gümüşhane
Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasımı 1 kere kutladı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) acılı ailesi, evlatlarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'ne hüzünle giriyor. Şehit oğlunu kabri başında dualarla anan Hamit Yılmaz, "Sadece 1 kere 24 Kasım'ı kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve onsuz kutluyoruz. Acımız tarifsiz" dedi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de, memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Evlatlarının şehadetinin ardından özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışan şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, çocuklarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşılıyor. Acılı aile, her gün ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında dua ediyor.

Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasımı 1 kere kutladı


'HER ACIDA BİR HAYIR VARDIR'

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan baba Hamit Yılmaz, "Oğlum aile arasında konuştuğumuzda şehitlik ve şehadeti arzulayan bir evladımızdı. Öğretmenliği, peygamber mesleği olduğu bilinciyle seçti. Bilinçli bir evlat olarak, kendisi gibi çocukların yetişmesi için orada görev yaptı. Haince katledilerek şehit oldu. Oğlum, 1 senelik meslek hayatında sadece 1 kere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve 4 senedir onsuz 24 Kasım'ı kutluyoruz. Bir anne ve baba içi acımız tarif edilemez. Rabb'im, kimseye böyle bir evlat acısı vermesin ancak her acıda bir hayır vardır. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır" dedi.

'HER İNSANA NASİP OLMAZ'

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşayarak özlem gideren anne Gülay Yılmaz da evlatlarını yitiren annelerin boyunlarının bükük olduğunu söyledi. Yılmaz, "Milletimiz, devletimiz sağ olsun. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu namusuyla şerefiyle milletiyle bayrağıyla ve İslam'ı ile şehit oldu. Ne mutlu 'Türk'üm' diyene ama bu duygu 'Ne mutlu Türk'üm' diyen her insana nasip olmaz. Öyle varlıklı bir aile değildik. Çocuklarımızı yetiştirdik ki ama Allah'ımıza hamdolsun ki namusumuzu ve şerefimizi kazanıyoruz" diye konuştu.

Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasımı 1 kere kutladı


'ATEŞİ İÇİMİZDE YANIYOR'

Şehit oğlunun kendi kendini yetiştirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Annesiz okullarda okudu. Bizim de hiçbir zaman onu ziyaret etmeye gücümüz yetmedi. Necmettin, kendi kendine kendini yetiştirdi. Necmettin, hiçbir zaman sevgisini ve saygısını ailesinden eksik etmemiştir. Necmettin, okumak için çok mücadele etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncelikle tüm İslam'a ve tüm öğretmenlere kutlu olsun. Benim çocuğumun da buradan Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 5 senedir daha dünkü gibi ateşi içimizde yanıyor. Allah, hiçbir anneyi ağlatmasın. Her gün çocuğumu görmek istiyorum. Özledim, insan git gide soğur. Özlemi her zaman daha çok artıyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Necmettin Yılmaz#Öğretmen#Gümüşhane

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay