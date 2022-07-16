Şehit Necmettin öğretmen, Gümüşhane'de anıldı

Tunceli'de, PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, Vali Kamuran Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi katıldı. Duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de aileye taziye dileklerini ileten Vali Taşbilek, şöyle konuştu:
Şehit öğretmenin babası Hamil Yılmaz da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın zatında aziz milletimin değerli evlatlarının hepsine şükranlarımı sunuyorum. İçlerinde olmaktan şeref duyduğum bu aziz milletimizin ne kadar değerli olduğunu bizzat Necmettin Öğretmen bize yaşattı, yaşatıyor da. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız, Allah'a hamdüsenalar olsun" dedi.