Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

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Rami Kütüphanesi'nde, sunuculuğunu TVNET Ana Haber Spikeri Cüneyt Özdemir'in üstlendiği program, Ataköy Ömer Duruk Camisi Baş İmam Hatibi Mustafa Kızılcaoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Erdoğan mesajında, "Şehitlerimiz bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutmakta, duayla, minnetle, rahmetle anılmaktadır. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız. Şehidimiz Mustafa Cambaz adına dördüncüsünü düzenlediğiniz yarışma için sizleri tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da ebediyete uğurladığımız şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri ve başarılı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazananları kutluyor, tüm misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Törende konuşan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, tarih boyunca çeşitli ihanetlere şahitlik eden Anadolu topraklarının 9 yıl önce eşine az rastlanan yeni bir ihanet girişimine maruz kaldığını söyledi.

40 yıl boyunca kılıktan kılığa girerek, soru çalarak, kumpas kurarak devletin kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'yi işgale açık hale getirecek bir ihanete kalkıştığını belirten Likoğlu, "Milletimizin destansı direnişi hainlerin emellerini boşa çıkardı. 15 Temmuz gecesi 252 vatan evladı şehit düştü, 2 binden fazla insanımız da yaralandı, gazi oldu. Milletimizin şanlı direnişi 150 yıllık darbeler dönemini de tarihin karanlık çöplüğüne gönderdi." dedi.

Yarışmanın jüri başkanı Türk Kızılay Prodüksiyonlar ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul ise Mustafa Cambaz'ın hayatı boyunca kamerayı yalnızca görüntü için değil, hakikati görünür kılmak için tuttuğunu, yıllarını kültürel mirası belgelemeye, insanları ve yaşanılan coğrafyanın ruhunu karelere yansıtmaya adadığını belirtti.

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Yurdakul, bugün artık fotoğrafların sadece bir kare değil, bir tanıklık, belge ve vicdan çağrısı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması da işte tam bu anlayışı yaşatmak için var. Yalnızca teknik başarı değil, Cambaz'ın gözüyle bakabilen, onun yüreğiyle, cesaretiyle çekilen fotoğraflar burada ödül buluyor. Bu yarışma, 15 Temmuz'un silinmemesi için bir köprü. Yeni nesillere bir fotoğrafın bazen kurşunlardan daha güçlü olabileceğini hatırlatıyor. Bugün burada sadece bir yarışma ödülü dağıtmıyoruz. Aynı zamanda bir adanmışlığı, mesleki onuru ve vatan sevgisini yaşatıyoruz."

"Hikayeyi Tamamla Rami Kütüphanesi" ile "Yeni Şafak" adlı tanıtım filmlerinin izletildiği programda, şehit Mustafa Cambaz'ın hayatının anlatıldığı film gösterildi.

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Törende, 2024 Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ancak şu an Gazze'de olan Anadolu Ajansı (AA) Gazze foto muhabiri Ali Jadallah ve AA serbest fotoğrafçısı Mahmoud Abu Hamda'nın programa gönderdiği video mesaj gösterildi.

AA Gazze foto muhabiri Ali Jadallah, Gazze'deki savaşın ikinci yılına yaklaştığını, bölgede güvenli bir yer kalmadığını ve gazetecilerin büyük risk altında çalıştığını vurgulayarak, yarışmanın seslerini dünyaya duyurmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

AA serbest fotoğrafçısı Mahmoud Abu Hamda ise Gazze'deki soykırımı belgelediklerini, meslektaşlarını kaybettiklerini ve her karelerinin tarihe tanıklık ettiğini söyledi.

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Törende, jüri başkanı Fırat Yurdakul ile jüri üyeleri AA kıdemli foto muhabiri Elif Öztürk, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, foto muhabirleri Kayhan Özer ve Sedat Özkömeç tarafından seçilen fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edildi.

"2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde Uğur Yıldırım "Lübnanlı Bebek", Ali Jadallah "Gazze'de Savaş", Mahmoud Abu Hamda "Joy Resists Amputation" isimli fotoğraflarıyla ödül almaya hak kazandı.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde Şirzat Temiz "Deve Güreşi", Engin Ayyıldız "Zil Ustası" ve Hilal Emnacar "Hallaccı" isimli fotoğraflarıyla ödül aldı.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (cep telefonu)" kategorisinde İsmail Eser "Peri Kızları", Mürsel Yağcıoğlu "Horoz" ve Serkan Özkan "Nemrut Krater Gölü", "Yeni Nesil Fotoğraflar (dron)" kategorisinde ise AA kıdemli kameramanı Orhan Fatih Doğan "Geri Dönüş", AA İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Ali Atmaca "Filistin İçin Tek Yürek" ve Seyit Konyalı "Pelikan Adam" isimli fotoğraflarıyla ödül kazandı.

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Yarışmada, "Hikayeyi Tamamla" adlı özel ödül ise Aydın Sertbaş'ın "Rami'de Akşam Dersi" adlı fotoğrafına verildi.

ANADOLU AJANSINA 4 ÖDÜL VERİLDİ

Törende, "Filistin için Tek Yürek" adlı eseriyle ikincilik ödülünü kazanan AA İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Ali Atmaca'ya ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdi.

"Gazze'de Savaş" adlı eseriyle ikincilik ödül kazanan Ali Jadallah'ın ödülünü de eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan, Bolat'tan aldı.

"Joy Resists Amputation" isimli eserin sahibi Mahmoud Abu Hamda'nın üçüncülük ödülünü ise AA Ortadoğu Afrika Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Salih Zeki Fazlıoğlu'na eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan takdim etti.

"Geri Dönüş" adlı eseriyle birincilik ödülü alan Orhan Fatih Doğan'a ise ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

​​​​​​​Tören, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da aralarında bulunduğu siyaset, basın ve kültür sanat camiasından isimler katıldı.

- "Mustafa Cambaz'ın cesaretini de arıyoruz bu fotoğraflarda"

Yarışmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan jüri başkanı Türk Kızılay Prodüksiyonlar ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, Mustafa Cambaz'ın 15 Temmuz'un yegane basın şehidi olduğunu belirtti.

Cambaz'ın çok kıymetli bir fotoğraf sanatçısı ve haber fotoğrafçısı olduğunu ifade eden Yurdakul, "Türkiye'nin kültürel mirasını, tarihi camilerini yıllar boyunca fotoğraf sanatına yansıttı. Akabinde çok da cesur bir gazeteciydi aynı zamanda. 15 Temmuz günü vazifesini yapmak üzere yine çok cesur bir şekilde sahadayken maalesef kendisi hayata veda etti, şehit oldu. Çok kıymetli bir insan. Bu yarışmanın onun adına düzenleniyor olması bizim için çok değerli." dedi.

Yurdakul, jüri üyeleri olarak fotoğrafları seçerken işin sadece sanat, teknik ve estetik yönüne bakmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Mustafa Cambaz'ın cesaretini de arıyoruz bu fotoğraflarda. Bu yıl çok güçlü fotoğraflar vardı. Türkiye'den insan hikayeleri, yaşam hikayeleri, spor fotoğrafları... Gazze hepimizin bildiği gibi 2024-2025'in dünyadaki yine en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Bu yarışmaya da yine Gazze fotoğrafları damga vurdu. Anadolu Ajansı da her yıl olduğu gibi Gazze'de zaten çok güçlü, bu yıl da önemli ödüller kazandı. Onları da tebrik ediyorum. Bu yarışma her yıl güçlenerek, gücünü artırarak, daha fazla insana ulaşarak varlığını sürdürüyor. Varlığının daim olmasını diliyorum ben de."

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise hüzünlü olduklarını ama Cambaz'ın kendilerine bıraktığı mirasa sahip çıkarak, her geçen yıl çok daha başarılı etkinliklere, fotoğraf yarışmalarına imza attıklarını ifade etti.

Yarışmanın şehitleri anma açısından önem taşıdığını ama aynı zamanda çok da önemli bir kültürel etkinlik olduğunu kaydeden Likoğlu, "Şehidimiz Mustafa Cambaz fotoğrafçılığı çok seviyordu. İyi bir fotoğrafçıydı, kayıt fotoğrafçısıydı ve çektiği fotoğraflar içerisinde yaptığı bir eser var ki o çok kıymetli. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 118 ulu camiyi fotoğraflayarak çok tarihi bir vesikayı bize emanet bıraktı. Fotoğrafın birçok değere sahip çıkma aracı olabileceğini, geleceğe miras bırakacak çok kıymetli bir eser olduğunu bu şekilde bize ispatlamış oldu." diye konuştu.