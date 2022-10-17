Şehit madenci ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla maden işçileriyle ilgili daha önce bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin açıklamasında, "Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin ailelerinden her aileden onların seçtikleri birini istihdama sokuyoruz, kamuda istedikleri yere. Yani tekrar aynı işletme değil, istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını. O sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi. Çalışmayı hazırlamıştık ama bu olay ortaya çıktı" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ



Yapılan açıklamayı değerlendiren Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Amasra’da meydana gelen maden kazasının ardından cumartesi günü bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’in kendisini çağırarak daha önce görüşmelerini yaptığı bu yasa ile ilgili tekrar bilgi aldıklarını söyledi. Yaklaşık 6 ay kadar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit madenci ailesi çocuklarının kamuda istihdamına yönelik yıl sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin talimat verdiğini anımsatan Yiğit, yapılacak düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

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Çıkarılacak olan yasadan 400 şehit madenci ailesi ile son olarak Amasra’da şehit olan 41 madenci ailesinin yararlanacağını anlatan Yiğit, “Cumartesi günü Amasra bölgesindeyken Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Türk İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanımız Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile beraber beni çağırdılar. Medin şehidi aileleri ile ilgili olarak bakanımıza verdiğimiz bir konu vardı. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 5-6 ay önce bir talimatı vardı bu konunun çözülmesi noktasında. ‘Ne yapabiliriz, nasıl olur?’ diye benden bilgi istediler. Bende kendilerine konunun düzelmesi için 2003 ve 2014 tarih sınırlamasının kaldırılması gerektiğini, ayrı bir düzenleme yapıldığında tekrar bir mağduriyet doğabileceğini söyledim. Tek çözümün 2003 ve 2014 tarih sınırlandırmasının kaldırılıp tüm maden şehidi ailelerinin bundan faydalanması gerektiğini söyledik. Onlarda konuya olumlu bakıp ‘Bu şekilde yapalım’ dediler. İçişleri Bakanımız ‘önümüzdeki günlerde görüşülecek olan torba yasaya bunu da koyalım. Bir an önce bu konuyu çözelim’ dediler. Bu günde Bakanımız açıklama yaptı. Ben bu bağlamda Çalışma Bakanımıza, Enerji Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Türk İş Genel Başkanına, GMİS Genel Başkanına ve Cumhurbaşkanımıza TEŞEKKÜR ediyorum. En azından ailelerimiz için iyi bir sonuç oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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YENİ ÇIKACAK YASA İLE 400 ŞEHİT madenci YAKINI KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK



2003-2014 arasında bu yasadan faydalanan Türkiye genelinde 162 madenci ailesinin olduğunu, yeni çıkacak yasa ile birlikte 400 şehit madenci ailesinin daha kamuda istihdam edileceğini ifade eden Yiğit, Amasra’da ki 41 şehit madenci ailesi ile birlikte bu sayının 441-450 civarında olacağını söyledi. Yiğit ayrıca Soma’da meydana gelen kazada şehit olan madenci aileleri ilgili yasanın ise ‘Terör şehidi aileleri’ yasasının içerisine konularak bu şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Bakan Bilgin’in verdiği müjdeyi olumlu bulmakla birlikte Amasra’da 3 gün önce 41 madencinin şehit olması nedeniyle sevinemediklerini belirten Yiğit, kendisinin de 11 yaşındayken babasının madende şehit olduğunu belirterek, “O acıları en iyi biz biliyoruz” diye konuştu.