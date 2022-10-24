Şehit Komiser Yardımcısı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde görevli Komiser Yardımcısı Alim Nar ekibiyle birlikte, eylül ayında Avcılar’da öldürülen Recep Esvet’i öldüren şüpheliler Turan Taş ve Nihat Taş’ın saklandığı Silivri’deki eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan Nar, içerideki şüphelilere 'Polis' diye seslendi. Bu sırada kapıyı açan şüphelilerden Nihat Taş, babası Turan Taş’a ait tabancayla Nar’ın kalbine doğru ateş etti. Ağır yaralanan Nar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Nihat Taş, Turan Taş ve onların saklanmasına yardım eden Can Erseven gözaltına alındı.

Şehit Komiser Yardımcısı Nar’ın naaşı emniyetteki törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii’ne getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

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Nar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü. Nar’ın ailesi ise güçlükle ayakta durdu. Şehidin 21 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Nar da babası için saf tuttu.



