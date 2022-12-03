Şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek, Mersin'de toprağa verildi

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Şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek için Tekmen Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Birgül, oğlu Ahmet Sencer (1), annesi Ayşe, babası Kadir Tülek ve kardeşleri ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, belediye başkanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Üniformasını giydiği eşinin fotoğrafını da elinde taşıyan Birgül Tülek, törende gözyaşı döktü.

Öz geçmişi okunan Ramazan Tülek, kılınan cenaze namazının ardından Paşakonağı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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