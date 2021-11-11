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Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Sakarya'da mezarı başında anıldı

#Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk#Şehit#Mardin
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Sakaryada mezarı başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, hain saldırının 5. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

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Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Safitürk ve tüm şehitler için dua edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, şehit Safitürk'e dua, minnet ve şükranlarını gönderdiğini söyledi.

Şehit kaymakamın ömrünü bu millete adadığını vurgulayan Kaldırım, "Bayrak, vatan ve canından çok sevdiği millet sevgisiyle mecz olmuş ve o uğurda canını vermiş, sadece Sakarya'mıza, ailesine değil, Türk milletine mal olmuş çok değerli bir kardeşimiz. Allah yaptığı hizmetleri sevaba, hayra tebdil eylesin." dedi.

Şehitliğin fani dünyada var olabilecek en güzel makamlardan birisi olduğunu dile getiren Kaldırım, şunları kaydetti:

"İnşallah Rabbim bizlere de böyle şerefli, sonunu imanla tamamladığımız bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Fatih kardeşimizin meslek olarak bize bıraktığı emanetin altında ezildiğimizi ifade etmek istiyorum. Bayrağı çok yükseğe koydu, çok yüksek zirveye çıkardı. Kaymakam arkadaşlarımız da yetişiyor. Bence onlara verilecek en güzel hayat dersi, Muhammed Fatih Safitürk'ün hayat hikayesine bakmaları, onu örnek almalarıdır. Şehidimize gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı nur olsun. Onu ve yanında 6 evlat yetiştiren tam bir asil Anadolu kadını Fatma annemizin ve babası Asım amcamızın ellerinden öpüyorum. Kıymetli eşi, tam sabır abidesi ve şehit eşi nasıl olur, bizlere gösteren Ayşegül hanıma da sağlıklı uzun ömürler, sabırlar diliyorum."

"ŞEHİDİMİZİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehit Safitürk'ün kendileri için örnek olduğunu dile getirdi.

Kaymakamın, vatanı, inancı uğruna görevi başında ruhunu Mevla'ya teslim ettiğini dile getiren Yüce, "Sebep olanların, Allah kendilerine bedelini ödetsin inşallah. Yüreklerimiz nasıl yanıyorsa, onların yüreklerinin daha çok yanmasına vesile olsun. Bu bir insanlık suçu, bu güzel millete yapılmış darbedir, bedelini de ödeyecekler, ödüyorlar zaten. Bugün dua günümüz, birbirimizle dayanışma günümüz. Şehidimizi her zaman gönlümüzde taç edip onun o yiğitliğini ilelebet yaşatacağız. Mevlam gani gani rahmet eylesin, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize gölge düşürmesin." diye konuştu.

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ise evlat acısı ile vatan için ödenmiş büyük bedelin unutulmayacağını vurgulayarak, "Sizin bizi güzel teselli etmeniz, davete gelmeniz bizi bahtiyar ediyor, acımızı bir yere kadar unutturuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah'tan niyazım; inşallah cennette de böyle buluşuruz." dedi.

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Törenin ardından Safitürk'ün ailesi ile beraberindekiler şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Programa İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğlu, Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

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#Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk#Şehit#Mardin

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