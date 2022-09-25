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Şehit kardeşe veda

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#Pençe -Kilit#Serkan Erkuş#Şehit
Şehit kardeşe veda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

Pençe -Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş (28), memleketi Malatya’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Erkuş için Malatya Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehidin babası Niyazi, annesi Suna Erkuş ile kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kız kardeşi Serpil Erkuş, “Kardeşim şehit oldu, ne mutlu bize, herkese nasip olmaz” diyerek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. 2020 yılından bu yana TSK’da görev yaptığı belirtilen Serkan Erkuş’un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

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#Pençe -Kilit#Serkan Erkuş#Şehit

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